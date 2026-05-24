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Vilasantar

Vilasantar celebra el éxito del Plan Financiero 2025-2026: 681.000 euros de superávit y ratio de endeudamiento del 13%

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
24/05/2026 20:47
Concello de Vilasantar
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El Ayuntamiento de Vilasantar celebra el éxito del Plan Económico Financeiro 2025-2026. Así lo trasladó el alcalde vilasantarés, Fernando Pérez Fernández, durante la sesión convocada para dar cuenta de la Liquidación de 2025. 

Según expuso el mandatario, “a mellora da situación vai respaldada cos informes da Secretaría e Intervención”, aprobada por la Alcaldía de Vilasantar y remitida, como establece la normativa, antes del 31 de marzo de 2026. 

Este Plan Económico Financeiro 2025-2026 se aprobó después del incumplimiento de la estabilidad presupuestaria en la liquidación de 2024, como medida para sanear las cuentas municipales y, de acuerdo con las explicaciones del alcalde, “o equipo de Goberno logrou reducir a débeda financeira e recortar o remanente negativo de tesorería en 425.000 euros”.

“A execución orzamentaria –añaden los responsables municipales– confirma o bo camiño na estratexia de saneamento” y, en este momento, “cumpre estritamente coas regras fiscais, alcanzando un superávit de 681.000 euros en termos de estabilidade, un 23% sobre o total dos ingresos”, afirmó Pérez. 

Según el Gobierno de Vilasantar, esta hoja de ruta permitió una “racionalización exhaustiva do gasto corrente, subvencións ao 100% e unha optimización dos ingresos municipais, logrando que o aforro neto sexa positivo (10% dos ingresos correntes) e cumprindo con rigor a regra de gasto (-26%)”. 

En cuanto al pasivo, se redujo el endeudamiento con los bancos en 65.000 euros y se eliminó el préstamo con la Diputación de A Coruña. Así, el ratio de endeudamiento se sitúa en un 13%, “moi por debaixo do límite legal do 75%”

Pérez destacó también la tendencia de recuperación de la tesorería pues, aunque el remanente sigue siendo negativo (-734.000), se refleja “unha reducción sustancial de 425.000 euros”. 

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