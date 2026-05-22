La Xunta rescata el patrimonio cultural de la comarca al rehabilitar la iglesia da Laxe en Vilasantar

Visita de personalidades a Nosa Señora da Laxe CEDIDA

La Xunta rescata el patrimonio cultural y religioso de la comarca con la rehabilitación de la iglesia de Nosa Señora da Laxe, en el municipio de Vilasantar. La delegada territorial Belén do Campo y el director territorial de la Consellería de Cultura, Severino Álvarez, acompañados por el alcalde, Fernando Pérez, anunciaron la adjudicación de las obras de restauración del templo que se centrarán en la fachada y el campanario.

Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Citanias Obras y Servicios, por un importe de más de 256.000 euros. La actuación contará con un plazo máximo de ejecución de seis meses y se financiará con cargo a las anualidades de 2026 y 2027, con aportaciones de 218.000 y 39.000 euros, respectivamente.

Según fuentes autonómicas, durante la visita a este bien catalogado, el edificio actual data del siglo XVI, Do Campo subrayó que “con esta actuación o Goberno galego volve demostrar o seu compromiso con patrimonio cultural repartido por todo o territorio da comunidade, especialmente con aqueles elementos que forman parte da identidade e da historia dos nosos concellos”.

Objetivo

La intervención estará centrada en la fachada principal y en el campanario del templo, con el objetivo de resolver los problemas de entrada de agua detectados en el rosetón y también las deficiencias de estabilidad existentes en la cúpula de coronación de la torre.

En este sentido, la delegada explicó que se procederá a la sustitución de la carpintería del rosetón de la fachada y el desmontaje y reconstrucción de la cúpula de coronación de la torre. Además, se reforzará la base de esta estructura mediante la ejecución de un nuevo rejuntado. También se sustituirán las piezas de madera afectadas y se colocará un nuevo lucernario.

Las obras incluirán también mejoras en las impermeabilizaciones y en la ventilación del conjunto, así como el refuerzo de los contrafuertes para garantizar una mejor conservación del inmueble. Con este proyecto se resolverán las patologías más urgentes del edificio derivadas de factores ambientales y antrópicos.

Implicación

Do Campo destacó que estos trabajos forman parte “da implicación total do Goberno galego con este concello da comarca brigantina e co seu patrimonio”.

Asimismo, señaló que “o coidado e a protección global dos bens repartidos por toda Galicia contribúen a poñer en valor o amplo, rico e diverso patrimonio que contamos en Galicia e, neste caso, na provincia da Coruña”.

Cabe indicar que Nosa Señora da Laxe es un santuario que destacó en su momento como centro de peregrinación.