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Vilasantar

Localizado el joven de 17 años desaparecido en Vilasantar

Ep
15/04/2026 12:34
Joven desaparecido en Vilasantar
Joven desaparecido en Vilasantar
SOS Desaparecidos
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La asociación SOS Desaparecidos ha desactivado este miércoles la alerta por la desaparición de un joven de 17 años en A Coruña.

Se trata de Daoud B.C, que permanecía desaparecido desde el domingo, 12 de abril, en A Coruña. La Asociación SOS Desaparecios pidió ayuda ciudadana para dar con él.

Con todo, SOS Desaparecidos ha confirmado a Europa Press que el joven fue localizado sobre las 6.00 horas de este miércoles por la Guardia Civil y que se encontraba "desorientado".

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