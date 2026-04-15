Localizado el joven de 17 años desaparecido en Vilasantar

Joven desaparecido en Vilasantar SOS Desaparecidos

La asociación SOS Desaparecidos ha desactivado este miércoles la alerta por la desaparición de un joven de 17 años en A Coruña.

Se trata de Daoud B.C, que permanecía desaparecido desde el domingo, 12 de abril, en A Coruña. La Asociación SOS Desaparecios pidió ayuda ciudadana para dar con él.

Con todo, SOS Desaparecidos ha confirmado a Europa Press que el joven fue localizado sobre las 6.00 horas de este miércoles por la Guardia Civil y que se encontraba "desorientado".