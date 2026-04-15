Vilasantar
Localizado el joven de 17 años desaparecido en Vilasantar
La asociación SOS Desaparecidos ha desactivado este miércoles la alerta por la desaparición de un joven de 17 años en A Coruña.
Se trata de Daoud B.C, que permanecía desaparecido desde el domingo, 12 de abril, en A Coruña. La Asociación SOS Desaparecios pidió ayuda ciudadana para dar con él.
Con todo, SOS Desaparecidos ha confirmado a Europa Press que el joven fue localizado sobre las 6.00 horas de este miércoles por la Guardia Civil y que se encontraba "desorientado".