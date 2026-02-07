Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Vilasantar

La Xunta reformará la capilla de Nosa Señora da Laxe de Vilasantar

Redacción
07/02/2026 15:31
López Campos visita la capilla de Vilasantar
López Campos visita la capilla de Vilasantar
Xunta de Galicia
La Xunta de Galicia acaba de licitar las obras de restauración de la fachada y del campanario de la iglesia de Nosa Señora da Laxe, del municipio coruñés de Vilasantar, por más de 256.000 euros. Así lo anunció este sábado el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en una visita a este bien catalogado, “con el que el Gobierno gallego demuestra el compromiso con el patrimonio cultural repartido por todo el territorio de la Comunidad”.

El responsable autonómico de Cultura explicó que el objetivo de esta intervención, que cuenta con un plazo de ejecución previsto de seis meses, es resolver los problemas de entrada de agua registrados en el rosetón de la fachada principal, al igual que los de estabilidad en la cúpula de coronación de la torre, entre otras actuaciones de mejora.

Para hacerlo, se sustituirá la carpintería del rosetón de la fachada principal y también se desmontará y reconstruirá la cúpula de coronación de la torre. Además, se reforzará su base, ejecutando un nuevo rejuntado. De igual manera, se sumarán la estas actuaciones, obras de mejora de la impermeabilizaciones y de la ventilación y también se reforzarán los contrafuertes.

El representante de la Xunta destacó que estos trabajos forman parte “de la implicación total del Gobierno gallego con este ayuntamiento, en general, y con su patrimonio, en particular”. Además, consideró que el “cuidado y protección global de los bienes desparramados por toda Galicia contribuyen a poner en valor el amplio, rico y diverso patrimonio con el que contamos en nuestra comunidad y, en este caso, en la provincia de A Coruña”.

