La Xunta destaca la inversión de 127.000 euros en infraestructruras rurales en Vilarmaior a través del Plan Camiña

Belén do Campo visitó Vilarmaior MIGUEL MIRAMONTES

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, comprobó en Vilarmaior el resultado de una serie de inversiones de más de 127.000 euros en infraestructuras rurales y, en concreto, de las obras realizadas en Cepeira con una aportación del Plan Camiña Rural 25-26 de 39.000 euros, a la que se suman "axudas por valor de case 50.200 euros, concedidas na convocatoria 24-25", para la vía entre Lobeiras y Espeldoña. Además, acompañada por el alcalde, Carlos Vázquez, conoció la intervención que, con otros 38.000 de la convocatoria 26-27, se realizará en Reboira.

La delegada informó que en la provincia coruñesa, en la convocatoria 25-26 recibieron estas aportaciones 86 ayuntamientos, por importe de casi 5,6 millones y, en la comarca betanceira, 13 municipios con casi 792.000 euros.

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Belén do Campo hizo especial hincapié en la importancia de este tipo de colaboraciones con entidades municipales, "xa que contribúen a mellorar unhas vías de comunicación que son 'estratéxicas' na dinamización social e económica do agro galego ao vertebrar o territorio", señalan desde la Delegación de la Xunta.