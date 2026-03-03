Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Vilarmaior

Identificado el responsable de un vertido ilegal de 42 neumáticos en Vilarmaior

Redacción
03/03/2026 14:33
Vertido de neumáticos en A Coruña
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
La Guardia Civil ha identificado al responsable de un vertido ilegal de neumáticos en Goimil, en el ayuntamiento coruñés de Vilarmaior.

Los 42 neumáticos abandonados ya han sido retirados, restableciendo la normalidad, precisan desde el Consistorio, que ya había denunciado los hechos.

En un comunicado, el alcalde, Carlos Vázquez Quintián, agradece la "impecable labor" de la Guardia Civil y del Seprona en la resolución del caso. También hace un llamamiento a los vecinos y a las empresas para el cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia ambiental.

Desde el consistorio, se recuerda que la preservación del entorno "es una responsabilidad compartida" y que el ayuntamiento "mantendrá una política de 'tolerancia cero' ante estos actos".

Denuncian un vertido de residuos de obra en el yacimiento arqueológico de Pena Furada

