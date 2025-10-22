Ánxeles Vázquez visita en Vilarmaior el Albergue Alvarella, la único alojamiento de Galicia que cuenta con el sello ‘Ecolabel’

La conselleira Ángeles Vázquez con todo el personal de Alvarella | Cedida

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, animó a las empresas que apuestan por medidas e iniciativas de “sostenibles” a solicitar el certificado europeo ‘Ecolabel’ para visibilizar su “compromiso medioambiental”.

Lo hizo durante una visita a Albergue Alvarella, una instalación turística situada en Breanca, en Vilarmaior, que cuenta con la etiqueta ‘Ecolabel’ desde 2009.

Allí, tras destacar que este establecimiento es el “único” en Galicia que goza de este reconocimiento dentro de la categoría de servicio de alojamiento turístico, la responsable autonómica animó a otros empresarios a optar a esta certificación de la UE.

En este sentido, recordó que ella misma otorgó hace unos meses los certificados que reconocen la posesión de este distintivo por parte de 18 empresas del país, y señaló que esta cifra “puede seguir creciendo” en los próximos años, al tiempo que remarcó la trayectoria del Albergue Alvarella de Vilarmaior.

El establecimiento, con más de dos decenios de vida, ya que abrió en 2001, además de ofrecer alojamiento, está registrada como entidad de educación ambiental.

En este sentido, cabe recordar que la idea original con la que inició su actividad "e era combinar o turismo rural (por aquel entón un sector aínda incipiente) coa divulgación medioambiental mediante a realización de actividades dirixidas a grupos escolares de diferentes niveis educativos e a outros colectivos, un espírito que se mantén na actualidade cunha oferta de actividades vencelladas ao turismo cultural e de natureza, especialmente no Parque Natural das Fragas do Eume, pola súa proximidade", detalló la Xunta.

Entre las medidas de sostenibilidad ambiental adoptadas por los propietarios de Alvarella destaca su integración en el entorno de los cuatro edificios de los que se compone, minimizando su impacto visual; la selección de maderas autóctonas en su construcción o el ahorro energético mediante energías renovables, iluminación de bajo consumo y aparatos de alta eficiencia.

Además, el 60% de la energía eléctrica que utiliza procede de la autoproducción mediante una instalación fotovoltaica y un aerogenerador, el uso de grifos reductores de consumo y otras tecnologías que garantizan también un ahorro notable de agua. En el ámbito de los residuos apuestan por la separación en origen y la producción de compost para su huerto ecológico.