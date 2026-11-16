Paderne pide una reunión con la Xunta para abordar la situación en el comedor de las unitarias

Sergio Platas en la escuela unitaria de Areas AYTO. PADERNE

El alcalde de Paderne, Sergio Platas, solicitó formalmente a la Xunta una reunión con la Consellería de Educación y su máximo representante, Román Rodríguez, para abordar la situación del servicio de comedor en las escuelas unitarias de la localidad.

“Cremos que hai vontade institucional para poder darlle unha solución non só a vinte nenas e nenos de Paderne, senón a dúas ducias de familias que agardan un desbloqueo da situación desde hai case tres meses”, destaca Platas, que añade que esta es una demanda histórica.

El modelo de escuelas unitarias, apunta el Ayuntamiento, permite "combater o despoboamento nos concellos pequenos, ademais de supor unha aposta por un modelo educativo de proximidade", y desde el equipo de Sergio Platas entienden que el servicio de comedor no es "secundario ou accesorio, senón un recurso necesario para garantir a conciliación da vida laboral e familiar".

Platas ya reivindicó públicamente esta situación el pasado septiembre, antes del inicio de curso, en la unitaria de Adragonte. "Sorprende que concellos limítrofes si dispoñan de comedor nos seus centros", dice el alcalde, que lamenta la "desatención e discriminación que supón este contexto para as familias padernesas, xa que moitas delas tiveron que matricular ás súas nenas e nenos fóra do límite municipal".

"A ausencia de comedor escolar supón unha dificultade engadida para as familias, especialmente para aquelas que teñen que compatibilizar os seus horarios laborais cos horarios escolares", concluyen desde Paderne.

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