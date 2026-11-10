Paderne destina 36.500 euros a a la renovación integral del área infantil de Chantada
El Ayuntamiento de Paderne inició esta semana las obras de renovación del área infantil de Chantada, a la que destina un total de 36.499,83 euros.
En el espacio, que se adecuará íntegramente adaptándolo a los usos, las necesidades y actividades y ocio de los niños, se instalarán “novos xogos, entre os que se atopa un bambán adaptado para crianzas, un chan de caucho para evitar danos ante posibles caídas, un valado perimetral de madeira, un punto de luz que substituirá os dous actuais e unha papeleira de aceiro inoxidable nunha superficie de 130 metros cadrados”, detalla el Gobierno de Sergio Platas.
Además, el área infantil de Chantada, que estará certificado según la normativa europea vigente, supone una actualización importante con respecto al existente, y dará respuesta a las reivindicaciones vecinales, pues “é intervención moi demandada polas familias desta parroquia”, señala también el Gobierno de Paderne.
“Seguimos na procura de unificar as áreas infantís do noso municipio, non só en criterios estéticos, senón tamén de seguridade”, explicó el alcalde, quien señaló que “as nenas e nenos de Chantada poderán desfrutar dun espazo idóneo para xogar, fomentando a socialización desde idades temperás”, dijo Sergio Platas.