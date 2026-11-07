Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Paderne

Paderne rinde homenaje a las personas del sector marisquero

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/11/2026 19:51
Los homenajeados, en el Aula da Ría
Los homenajeados, en el Aula da Ría
AYTO. PADERNE
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Paderne reconoció este sábado a las personas ligadas al sector marisquero tanto en activo como en edad de jubilación. Al acto, en el Aula da Ría, asistieron el alcalde, Sergio Platas; la patrona y patrones mayores  María José Crespo, José Manuel Fernández y José Antonio Anido; y Tamara Tilve, gerente del GALP Ártabro Norte.

Elena García, María Esther Ramallo, Josefa Paz, María José Doporto, María Josefa Fandiño, Adela Naveira, Antonio Lagares, María Isabel Lagares, Adriana Lagares, Teresa Núñez, María Otero, Francisca Riveira, Maria Josefa Ruanova, Mercedes Cortés, María López, Joséfina Gabín, María Teresa Fernández, Mari Carmen Crespo, Josefa González, María Cruz Vázquez, Raquel Cernadas, Carmen López y Miguel Estévez fueron los reconocidos por el Ayuntamiento.

Hoxe é un día para agradecer, para recoñecer e, sobre todo, para poñer en valor un traballo que moitas veces se desenvolve en silencio, lonxe dos focos, pero que ten unha importancia extraordinaria para o noso municipio. O marisqueo é moito máis ca unha actividade económica e que un sector produtivo. É unha forma de vida, unha tradición e unha parte esencial da nosa cultura mariñeira”, dijo el alcalde, que ensalzó el ingente esfuerzo de los presentes.

Grupo en los campamentos de verano de Paderne

Paderne abre el plazo de inscripción para el servicio de conciliación de Navidad

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Brit Festival en Garufa

El repaso al imperio de la música británica pone patas arriba una sala Garufa entregada a las leyendas
Guillermo Parga
Algunos participantes en la Esfolla Popular

Lañas rinde homenaje a los oficios del campo con su Esfolla Popular
Noelia Díaz
Los homenajeados, en el Aula da Ría

Paderne rinde homenaje a las personas del sector marisquero
Redacción
Vistas de Betanzos

Betanzos lidera por primera vez un Programa Integrado de Empleo para cien personas
Redacción