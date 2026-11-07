Paderne rinde homenaje a las personas del sector marisquero

Los homenajeados, en el Aula da Ría AYTO. PADERNE

Paderne reconoció este sábado a las personas ligadas al sector marisquero tanto en activo como en edad de jubilación. Al acto, en el Aula da Ría, asistieron el alcalde, Sergio Platas; la patrona y patrones mayores María José Crespo, José Manuel Fernández y José Antonio Anido; y Tamara Tilve, gerente del GALP Ártabro Norte.

Elena García, María Esther Ramallo, Josefa Paz, María José Doporto, María Josefa Fandiño, Adela Naveira, Antonio Lagares, María Isabel Lagares, Adriana Lagares, Teresa Núñez, María Otero, Francisca Riveira, Maria Josefa Ruanova, Mercedes Cortés, María López, Joséfina Gabín, María Teresa Fernández, Mari Carmen Crespo, Josefa González, María Cruz Vázquez, Raquel Cernadas, Carmen López y Miguel Estévez fueron los reconocidos por el Ayuntamiento.

“Hoxe é un día para agradecer, para recoñecer e, sobre todo, para poñer en valor un traballo que moitas veces se desenvolve en silencio, lonxe dos focos, pero que ten unha importancia extraordinaria para o noso municipio. O marisqueo é moito máis ca unha actividade económica e que un sector produtivo. É unha forma de vida, unha tradición e unha parte esencial da nosa cultura mariñeira”, dijo el alcalde, que ensalzó el ingente esfuerzo de los presentes.