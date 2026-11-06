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Paderne

Paderne abre el plazo de inscripción para el servicio de conciliación de Navidad

Redacción El Ideal Gallego
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06/11/2026 18:52
Grupo en los campamentos de verano de Paderne
Grupo en los campamentos de verano de Paderne
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El Ayuntamiento de Paderne ha publicado las bases reguladoras del servicio de conciliación de Navidad, dirigido a menores de 4 a 14 años de edad, preferentemente empadronados en el municipio.

Se llevará a cabo entre el día 22 de diciembre y el 7 de enero, excepto los festivos y los días 24 y 31 de diciembre. El horario será de 08.00 a 15.00 horas, con entrada entre las 08.00 y las 09.00 y salida entre las 14.00 y las 15.00 horas.

El número máximo de plazas será de 45 y el plazo de solicitud termina el día 25 de este mes.

"Haberá xogos de cooperación, populares e tradicionais, actividades musicais, artísticas; actividades audiovisuais, transversais e deportivas. A listaxe provisional publicarase no taboleiro de anuncios da sede electrónica. As persoas solicitantes disporán de 2 días hábiles para presentar alegacións", asegura el Gobierno de Sergio Platas.

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