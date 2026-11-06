Paderne abre el plazo de inscripción para el servicio de conciliación de Navidad

Grupo en los campamentos de verano de Paderne AYTO.PADERNE

El Ayuntamiento de Paderne ha publicado las bases reguladoras del servicio de conciliación de Navidad, dirigido a menores de 4 a 14 años de edad, preferentemente empadronados en el municipio.

Se llevará a cabo entre el día 22 de diciembre y el 7 de enero, excepto los festivos y los días 24 y 31 de diciembre. El horario será de 08.00 a 15.00 horas, con entrada entre las 08.00 y las 09.00 y salida entre las 14.00 y las 15.00 horas.

El número máximo de plazas será de 45 y el plazo de solicitud termina el día 25 de este mes.

"Haberá xogos de cooperación, populares e tradicionais, actividades musicais, artísticas; actividades audiovisuais, transversais e deportivas. A listaxe provisional publicarase no taboleiro de anuncios da sede electrónica. As persoas solicitantes disporán de 2 días hábiles para presentar alegacións", asegura el Gobierno de Sergio Platas.