Natalia Rodríguez y Carmen Rivas se imponen en el I Concurso de Fotografía 'Paderne: Ollada o Paraíso'
Natalia Rodríguez y Carmen Rivas son las autoras de las instantáneas ganadoras del I Concurso de Fotografía ‘Paderne: Ollada o Paraíso’. Tanto en la categoría cámara como en la de móvil, las obras elegidas "obtiveron a unanimidade do xurado", informa el Ayuntamiento de Paderne.
Antonio Lendoiro y María Dolores Sampedro completaron la nómina vencedora y, en total, se repartieron 900 euros en premios, además de una muestra que ya puede visitarse en Paderne. "Todas as imaxes formarán parte dunha exposición que poderá contemplar toda a veciñanza que así o desexe durante un mes", apuntaron desde el Gobierno de Sergio Platas.
"O xurado tivo que deliberar entre unha quincena de imaxes nunha tarefa “altamente complexa”, afirmaron los encargados de realizar la evaluación tras dar a conocer su veredicto, en la sala de actividades de la casa consistorial de Paderne.
La sesión se completó con un relatorio sobre fotografía y poesía a cargo de Alba Cid, "no que puidemos coñecer historias do mundo antigo e moderno relacionadas con estas dúas disciplinas", con un aperitivo y la intervención del alcalde, Sergio Platas.
El regidor quiso agradecer “a todas as persoas que participaron nesta primeira edición e que inmortalizaron, dunha maneira ou doutra, os encantos de Paderne.”
“Este certame convídanos precisamente a mirar o noso concello con outros ollos, a deternos, a descubrir a súa esencia e a compartir con todos aquilo que o fai tan especial. Cada fotografía presentada é unha maneira de expresar o cariño por Paderne, de amosar a súa identidade e de contribuír a que a súa beleza sexa coñecida e valorada dentro e fóra do noso municipio”, apostilló Platas.