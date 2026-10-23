Paderne aprueba por unanimidad un suplemento de crédito de más de 200.000 euros

Sergio Platas, alcalde de Paderne Archivo El Ideal Gallego

El Pleno de Paderne aprobó esta mañana, en sesión extraordinaria y por unanimidad, un suplemento de crédito por valor de 206.002,48 euros que se destinarán a las obras de saneamiento y depuración autónoma de aguas residuales de Adragonte (81.002,48 euros); a la conservación, mantenimiento y reparación de vías municipales (50.000) y al Servizo de Axuda no Fogar (75.000).

El remanente de tesorería sigue siendo positivo, de más de 3,5 millones de euros.

El alcalde, Sergio Platas, agradeció “o sentido de voto de todas as forzas políticas nun exercicio de responsabilidade e co obxectivo claro de vocación pública, debido a que esta aprobación servirá para que continuemos mellorando a vida dos cidadáns.”