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Paderne

El municipio reconocerá a sus mariscadores en un acto que se celebrará el día 30

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
22/10/2026 17:25
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El Aula da Ría de Paderne acogerá el día 30 de octubre un acto de reconocimiento a aquellos vecinos vinculados al ámbito del marisqueo, tanto en activo como retirados, informa el Gobierno de Sergio Platas. 

“Decidimos organizar esta xornada para recoñecerlle a aquelas persoas que dedicaron a meirande parte da súa vida a un sector produtivo importantísimo para este concello como o é o marisqueiro, e moitas veces esquecemos que o noso municipio ten saída ao mar e un produto de calidade altísima”, expuso el alcalde, Sergio Platas.

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Al evento, a las 12.00 horas, están convocadas todos los que en su día se dedicaron a este sector, que vivirán una celebración especial que se completará con una degustación en  ‘Bemar no Camiño’ (Chantada, 68) a partir de las 13.00. 

Además, aprovechando la ocasión, la entidad municipal editó un tríptico "onde se recollen os principais atractivos do territorio", en el marco "dun proxecto cofinanciado pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura (Fempa), no marco da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) do GALP Golfo Ártabro Norte". 

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