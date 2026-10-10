Paderne reitera a la Xunta que ponga en marcha el servicio de comedor en sus escuelas unitarias
O Concello de Paderne reclámalle de novo á Xunta de Galicia a posta en marcha do servizo de comedor nas escolas unitarias do municipio, "unha demanda que se vén trasladando ano tras ano e que continúa sen recibir unha resposta que dea solución ás necesidades das familias e das nenas e nenos que acoden a estes centros educativos", alega o alcalde, Sergio Platas.
Desde o Concello consideran que o comedor escolar "non pode entenderse como un servizo secundario ou accesorio, senón como un recurso necesario para garantir a conciliación da vida laboral e familiar, favorecer a igualdade de oportunidades e asegurar que as familias que optan polas escolas unitarias poidan facelo en condicións equiparables ás do resto do alumnado do sistema educativo".
“Estamos a falar dun dereito de máis de vinte familias familias e das nenas e nenos de Paderne. Ano tras ano trasladamos esta petición á Xunta e ano tras ano atopámonos coas mesmas dificultades. Necesitamos unha solución e o alumnado das nosas escolas unitarias merece dispoñer dos mesmos servizos e oportunidades que o resto”, comenta Platas.