Paderne vuelve a poner a los más pequeños entre fogones con una nueva edición de ‘Cocina divertida’

Niños en las clases de Cocina divertida Cedida

La infancia y juventud de Paderne volverán a ponerse el delantal para disfrutar de una nueva edición de ‘Cocina divertida’, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento para acercar a los escolares al mundo de la gastronomía mientras aprenden sobre alimentación saludable y productos de proximidad.

Los talleres están dirigidos a niños y niñas empadronados en Paderne de entre 6 y 16 años y se desarrollarán en el Local Social de Quintas los sábados 31 de octubre y 7, 21 y 28 de noviembre.

La actividad contará con dos turnos para adaptar los contenidos y las elaboraciones a las diferentes edades. El grupo 1 estará formado por escolares de 6 a 10 años, mientras que el grupo 2 estará destinado a participantes de 11 a 16 años.

Los más pequeños podrán asistir de 10:30 a 12:00 horas, mientras que el segundo grupo tendrá su turno de 12:15 a 13:45 horas.

Durante las sesiones, los participantes conocerán los beneficios de mantener una alimentación equilibrada, las propiedades de los productos de proximidad y diferentes técnicas gastronómicas que les permitirán elaborar sus propios platos.

Todo ello se plantea desde una perspectiva práctica y lúdica, de manera que los escolares puedan aprender mientras se divierten entre fogones y adquieren nuevas habilidades.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Paderne mantiene su apuesta por promover hábitos de vida saludables y favorecer la socialización entre la vecindad, además de ofrecer a los más jóvenes herramientas y conocimientos útiles para desenvolverse en diferentes ámbitos.

La propuesta busca también poner en valor los productos de proximidad y acercar la cocina a los escolares como una actividad educativa y de ocio.

Las plazas serán asignadas por riguroso orden de inscripción, por lo que las familias interesadas deberán formalizar la inscripción cuanto antes.

Para apuntarse, es necesario contactar con el Concello de Paderne en el teléfono 981 776 302.