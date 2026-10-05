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Paderne

A humorista Leti da Taberna leva 'Enredadas no Camiño' a Paderne

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
05/10/2026 19:49
A monologuista Leti da Taberna
A monologuista Leti da Taberna
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Leti da Taberna leva o seu humor ás rutas xacobeas con 'Enredadas no Camiño', unha nova xira de monólogos que fará parada en Paderne este xoves, 8 de outubro, ás 20.00 horas na Sala de actividades do Concello (planta baixa).

Leti da Taberna, coñecida nas redes pola súa particular mirada sobre o rural galego, reúne unha comunidade de máis de 136.000 seguidores entre Instagram, TikTok e Facebook. Tras levar aos escenarios 'Enredada' e 'Jastac Japi Jolidais', os seus dous primeiros espectáculos, regresa agora co seu terceiro monólogo, 'Enredadas no Camiño', unha versión adaptada de 'Enredada' que leva a esencia do espectáculo ás rutas xacobeas e incorpora novas historias e experiencias recollidas en cada localidade a través de pezas audiovisuais creadas especificamente para cada parada.

El evento durará todo el fin de semana

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