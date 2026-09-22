Paderne
Paderne resuelve el contrato de la recogida de cartón por un "deficiente servizo"
El Ayuntamiento de Paderne ha decidido resolver el contrato con la empresa responsable de la recogida de cartón debido al "deficiente" servicio, informa el Gobierno de Sergio Platas.
Los responsables municipales "están a traballar na adxudicación do servizo a unha nova empresa, co obxectivo de que a recollida poida retomarse con normalidade nos vindeiros días, co obxectivo de que o servizo se empreste con plenas garantías", apuntan desde Paderne.
"A prioridade do executivo municipal é recuperar canto antes a normalidade no que a isto respecta, garantindo a continuidade do servizo e unha resposta axeitada ás necesidades do municipio", resumió el Ejecutivo de Platas.