Paderne y la Diputación de A Coruña acuerdan la renovación de las aceras de Adragonte

La diputada Mónica Rodríguez se reunió con el alcalde, Sergio Platas, y la edil Luisa Abrodos, en Paderne Cedida

El Ayuntamiento de Paderne y la Diputación de A Coruña acordaron el acondicionamiento de las aceras de Adragonte con una inversión que se suma a los más de 30.000 euros del Plan Único destinados a optimizar varias vías de la parroquia, indica el alcalde, Sergio Platas.

En este sentido, recordó que hace solo unos meses se aprobó la renovación de caminos en el mismo entorno, que se suman “ás melloras que se executarán nas vindeiras semanas”, entre ellas “a substitución de elementos danados no espazo peonil para garantir a seguridade e a circulación”, continuó el alcalde, quien trató esta y otras actuaciones que “virán a mellorar as condicións das infraestruturas municipais” en una reunión en la sede municipal con la diputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez.

El regidor agradeció el esfuerzo de la entidad pues “sen a súa colaboración moitas das melloras en infraestruturas serían imposibles”, dijo Platas.