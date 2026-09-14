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Paderne

Paderne cierra 2025 con más de 4,1 millones de euros de remanente

El Pleno aprueba la Cuenta General de 2025 con los votos del gobierno local y la abstención de PP, BNG y del concejal no adscrito

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
14/09/2026 11:59
Pleno en Paderne
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Paderne cerró el ejercicio 2025 con una situación económica que el gobierno municipal califica de positiva. El pleno de la corporación aprobó este lunes la Cuenta General de 2025, que deja un remanente de tesorería para gastos generales de 4.135.152,16 euros.

La aprobación se produjo con los votos favorables del equipo de gobierno, mientras que los concejales del Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego y el edil no adscrito optaron por la abstención.

Durante la sesión extraordinaria también se dio luz verde al Plan Económico-Financiero 2026-2027, derivado de la liquidación del presupuesto municipal de 2025. El documento contempla la corrección de un déficit residual de 29.224,75 euros.

El alcalde de Paderne, Sergio Platas, explicó que este desajuste está relacionado con una subvención solicitada a la Xunta de Galicia para la adquisición de un Punto Limpio Móvil.

Según detalló el regidor, la ayuda no fue recibida y contabilizada dentro del ejercicio previsto, sino que la partida económica se recibió finalmente en junio de 2026, circunstancia que obliga al Ayuntamiento a acogerse al Plan Económico-Financiero.

Platas quiso restar importancia al déficit y lanzó un mensaje de tranquilidad a los vecinos. El alcalde defendió que “el Concello de Paderne goza de buena salud económica”, apoyándose tanto en el remanente de tesorería como en la gestión de las cuentas municipales.

El gobierno local asegura que trabaja para ajustar las partidas económicas a las necesidades del municipio y que las distintas iniciativas se planifican en coordinación con los técnicos municipales.

El pleno aprobó además por unanimidad la participación de Paderne en el Plan Único Adicional 2026 de la Deputación da Coruña.

Los fondos se destinarán al acondicionamiento de las plazas de Gas y Montecelo y a la mejora de sus accesos. Las dos actuaciones cuentan con un presupuesto conjunto de 96.475,62 euros.

El pleno cerró la sesión con la aprobación de los festivos locales de Paderne para 2027. Las jornadas elegidas serán el Martes de Entroido y el 16 de agosto.

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