Despliegue en Paderne para rescatar a un niño que cayó a una zona inaccesible cuando iba en bicicleta

Ayuntamiento de Paderne ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Diversos efectivos de emergencia se coordinan en la tarde de este sábado para auxiliar a un niño de once años que cayó a una zona inaccesible para la ambulancia cuando montaba en bicicleta junto a su padre por San Pantaleón das Viñas, en Paderne (A Coruña).

Según informaron desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, el aviso se recibió a las 18.25 horas por parte de un particular, que alertaba de la caída de un niño a una zona a la que el vehículo del 061 no podía entrar. El informante añadía que el menor se encontraba consciente pero se quejaba de dolor en una pierna, lo que según la Guardia Civil podía tratarse de una fractura.

Así, el 112 dio parte a Protección Civil de Paderne, Bomberos de Betanzos y Guardia Civil para que desplegasen el operativo de rescate.