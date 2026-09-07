Paderne renueva su apuesta por las actividades de refuerzo para alumnos de Infantil, Primaria y ESO

El Ayuntamiento de Paderne renueva su apuesta por las actividades de refuerzo para alumnos de Infantil, Primaría y Secundaria. Una oferta que "será totalmente de balde para as familias", que podrán matricular a sus niños en las modalidades de Inglés y Matemáticas de ESO; Matemáticas e Inglés de Educación Primaria; Inglés de Educación Infantil, Iniciación a la Informática, Perfeccionamiento de Informática, Lengua Castellana y Lingua Galega para Primaria.

Las clases se impartirán en horario de tarde, desde as 16.00 hasta las 20.00 horas y todas las opciones y sus correspondientes características se pueden consultar en los canales oficiales del Ayuntamiento de Paderne.

Las actividades se desarrollarán en la biblioteca, en el aula de Informática y en el local de actividades de la casa consistorial de Paderne.

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El alcalde, Sergio Platas, señaló que “desde o Concello de Paderne entendemos que investir en formación e en actividades de apoio é facelo no futuro do noso municipio" y, en este sentido, expresó su agradecimiento por "a implicación das persoas profesionais, das familias e das entidades que colaboran neste proxecto, sen cuxa labor non sería posible acadar os obxectivos que nos propuxemos”, detalló Platas.

El regidor también destacó que “con esta iniciativa, reafirmamos o noso compromiso coa educación, coa cultura e coa cohesión social" en Paderne.