Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Paderne

Más de 800 vecinos asisten a la Romaría da Familia de Paderne

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
29/08/2026 17:07
image00027
Vista de la Romaría da Familia de Paderne
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Unos ochocientos vecinos disfrutan de la Romaría da Familia de Paderne, la heredera del Día da Familia de Paderne, que se celebró por última vez en 2018. 

El Gobierno de Sergio Platas apostó por volver a incorporar en el  calendario un evento "no que a veciñanza recupera o protagonismo, e xa van catro edicións", indican desde Paderne.

O Telleiro acoge distintas actividades culturales y de ocio, a cargo de Laura Añón, Carlos Manteiga, Pepo Suevos y Roi Casal.

Los asistentes podían llevar su comida, pero también se ofreció un servicio de pulpeira y ahora, por la tarde, chocolate con churros.

Después de la comida se inició un campeonato de cartas, parchís y dominó, así, hinchables y fiesta de la espuma para todos los niños en O Telleiro.

Comisión de Festas de Velouzás 2026

El sueño de dos niñas se cumple trece años después: la Cinema vuelve a Velouzás

Más información

Durante el discurso de inauguración, el alcalde, Sergio Platas, agradeció “de corazón a todas as persoas que fan posible que esta romaría medre ano tras ano" y reivindicó su municipio como "un lugar especial non só pola súa contorna natural, senón pola súa xente. Non seriamos un paraíso entre ríos se non houbese persoas coma vós a ambas as dúas beiras”, expuso Platas,

"Esta romaría é, por riba de todo, unha celebración da confraternidade; unha oportunidade para deixar durante unhas horas as présas do día a día e gozar simplemente da compañía dos demais; para recuperar conversas, crear novas amizades e transmitirlles aos máis pequenos algo que non aparece nos libros, pero que se aprende vivindo: o valor de pertencer a un pobo e coidarnos uns aos outros”, continuó el alcalde de Paderne.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vecinos de Oleiros en el Festival de la Luz 2026

Una combinación de senderismo y cultura para unir Oleiros con el Festival da Luz de Boimorto
Redacción
image00027

Más de 800 vecinos asisten a la Romaría da Familia de Paderne
Lucía Tenreiro
Composición fotográfica hecha para ilustrar este artículo

Dolly Parton no falleció por ‘turbo cáncer’
Info Veritas
Planta de extracción de petróleo

EEUU adquiere del "control mayoritario" de una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela
Europa Press