Más de 800 vecinos asisten a la Romaría da Familia de Paderne
Unos ochocientos vecinos disfrutan de la Romaría da Familia de Paderne, la heredera del Día da Familia de Paderne, que se celebró por última vez en 2018.
El Gobierno de Sergio Platas apostó por volver a incorporar en el calendario un evento "no que a veciñanza recupera o protagonismo, e xa van catro edicións", indican desde Paderne.
O Telleiro acoge distintas actividades culturales y de ocio, a cargo de Laura Añón, Carlos Manteiga, Pepo Suevos y Roi Casal.
Los asistentes podían llevar su comida, pero también se ofreció un servicio de pulpeira y ahora, por la tarde, chocolate con churros.
Después de la comida se inició un campeonato de cartas, parchís y dominó, así, hinchables y fiesta de la espuma para todos los niños en O Telleiro.
Durante el discurso de inauguración, el alcalde, Sergio Platas, agradeció “de corazón a todas as persoas que fan posible que esta romaría medre ano tras ano" y reivindicó su municipio como "un lugar especial non só pola súa contorna natural, senón pola súa xente. Non seriamos un paraíso entre ríos se non houbese persoas coma vós a ambas as dúas beiras”, expuso Platas,
"Esta romaría é, por riba de todo, unha celebración da confraternidade; unha oportunidade para deixar durante unhas horas as présas do día a día e gozar simplemente da compañía dos demais; para recuperar conversas, crear novas amizades e transmitirlles aos máis pequenos algo que non aparece nos libros, pero que se aprende vivindo: o valor de pertencer a un pobo e coidarnos uns aos outros”, continuó el alcalde de Paderne.