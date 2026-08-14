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Paderne

Paderne niega que no se esté prestando el servicio de Axuda no Fogar por falta de fondos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
14/08/2026 20:27
El alcalde de Paderne, Sergio Platas
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El Ayuntamiento de Paderne niega rotundamente que no se esté prestando el servicio de Axuda no Fogar por falta de fondos, como señaló "un medio de comunicación local". “Non se produciu unha redución das prestacións, senón a concesión dunha ampliación horaria pola necesidade de incorporar novas altas de persoas dependentes”, afirma el alcalde, Sergio Platas.

"Desde xuño de 2023, período no que había 49 persoas en lista de agarda no SAF, reduciuse a 2 na actualidade, ademais de incrementarse o orzamento destinado a este fin, que conta agora coas partidas máis elevadas da historia da Administración local", añade Platas.

El Gobierno local puntualiza que apuesta por priorizar las nuevas altas en este servicio frente a la ampliación de horas para las personas usuarias, dentro de una política de distribución equitativa. "Paderne busca garantir a cobertura básica do maior número posible de persoas dependentes, evitando que persoas vulnerables queden sen atención", destaca.

Según Platas, las ampliaciones se hacen efectivas "tendo en conta sempre as necesidades de cada familia e valorando cada caso particular" y el alcalde detalla que en la actualidad hay dos personas en lista de espera en grado 1, que corresponde a dependencia moderada. 

"Esta Administración local orienta a prestación do Servizo de Axuda no Fogar conforme os principios de calidade, equidade, eficiencia e atención centrada na persoa, outorgando especial relevancia ao criterio técnico-profesional na valoración das necesidades e na determinación da intervención máis axeitada en cada caso", concluye el Ayuntamiento.

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