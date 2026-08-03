Paderne valla el acceso a la playa de A Xurela por riesgo de desprendimientos

Acceso cortado a la cala de la Xurela, en Paderne CEDIDA

El Ayuntamiento de Paderne acaba de instalar un vallado de seguridad para cortar el acceso a la playa de A Xurela, en Insua, tras constatar riesgo de desprendimientos para las personas que transitan por la pasarela de hormigón y las escaleras que dan acceso a la cala.

La actuación, adoptada dentro de las competencias municipales de Protección Civil y Seguridad Ciudadana, tiene como finalidad evitar posibles accidentes y para ello se ha colocado cartelería informativa.

"A medida tomouse tras a emisión dun informe técnico municipal e diversas reunións de coordinación coas administracións competentes en materia de costas. O informe advertiu dunha situación de perigo na pasarela de formigón, no peche perimetral oeste da parcela e nas escaleiras de acceso. Estes elementos apóianse sobre un terreo afectado pola erosión, que deixou parcialmente núa a cimentación, con fendas, desplomes cara o desnivel e barandas quebradas ou insuficientes, polo que non resultan aptas para o seu uso", indicó el Gobierno de Sergio Platas en un comunicado.

El Ejecutivo local se reunió con el servicio de Costas de la Xunta en febrero y con la Demarcación de Costas del Estado en mayo, unos encuentros donde se abordó la necesidad de actuar para prevenir accidentes en esta ubicación. La instalación preventiva del vallado y los carteles era una iniciativa que correspondía al Ayuntamiento, recuerda Paderne, "sen prexuízo das competencias sectoriais das restantes administracións".