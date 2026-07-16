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Paderne

Paderne crea dos nuevos parques infantiles en Areas y Samede

Redacción
16/07/2026 19:06
Sergio Platas en el parque de Samede
Sergio Platas en el parque de Samede
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El Ayuntamiento de Paderne ha abierto dos nuevos parques infantiles en Areas y Samede, dos proyectos valorados en casi 100.000 euros que "responden á demanda da comunidade educativa", explica el Gobierno local. "Creáronse cun obxectivo fundamental, que non é outro que favorecer a conciliación e fomentar o ocio e a socialización das máis pequenas e pequenos do municipio", apunta el alcalde, Sergio Platas.

El de Areas se sitúa tras el local social y cuenta con balancín, tobogán, columpios y una pista multideporte con canastas -a la altura reglamentaria- y porterías, mientras que el de Samede se ubica en el Campo da Festa y tiene balancín, columpios y un tobogán. Ambas cuentan con superficie blanda de caucho.

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El alcalde supervisó esta semana la finalización de los trabajos e insiste en la "necesidade real de seguir creando espazos de convivencia para as familias". "Aínda que pode parecer un tema menor, para nós é especialmente relevante, facendo fincapé na socialización das máis pequenas e pequenos en idades temperás", afirma el regidor.

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