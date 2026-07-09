Bemar no Camiño: el resultado de la rehabilitación de dos edificaciones tradicionales en Paderne

Belén do Campo visitó las dos edificaciones rehabilitadas en Souto MIGUEL MIRAMONTES

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por la directora territorial de la Consellería de Mar, María Cancelo, visitó esta mañana el hotel rural y restaurante Bemar do Camiño, en Santa María de Souto, en Paderne. Unas actuaciones para la rehabilitación integral de dos edificaciones tradicionales destinadas a la "creación dunha pousada mariñeira e dun bar restaurante" con la colaboración de la Consellería do Mar y a través del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ártabro, lo que "exemplifica o compromiso do Goberno galego coa diversificación da economía azul e coa dinamización do rural costeiro", indican desde la Xunta.

Durante la visita, la representante autonómica destacó que "actuacións coma esta contribúen a recuperar o patrimonio arquitectónico tradicional, crean novas oportunidades de emprego e actividade económica e reforzan a oferta turística vinculada ao mar e ao territorio”, expuso Do Campo.

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Las obras, promovidas por una emprendedora, consistieron en la rehabilitación integral de dos edificaciones tradicionales existentes para adaptarlas a un establecimiento de alojamiento turístico, la Pousada Mariñeira, y a un restaurante, lo que "supuxo un investimento total de case 430.000 euros e contou cunha axuda pública de 200.000 euros, financiada a través do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (Fempa) e da Xunta de Galicia".

La iniciativa nace con la vocación de recuperar y de poner en valor el entorno, en este caso, en el trazado del Camiño Inglés a Santiago de Compostela, "favorecendo un modelo de turismo sostible estreitamente vinculado ao sector pesqueiro local".

Belén do Campo destacó que este tipo de actuaciones responden "aos obxectivos das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo dos GALP, orientadas a consolidar a costa galega como un destino turístico atractivo, favorecer a diversificación económica das zonas pesqueiras e crear novas oportunidades de emprego e riqueza no territorio", añadió la delegada, antes de retirar el compromiso de la Xunta.