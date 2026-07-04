Formoso promete en Paderne su apoyo a la reivindicación del Branco Lexítimo

Representantes políticos en la Feira do Branco Lexítimo CEDIDA

Una vez que el proceso de recuperación se da ya por descontado comienza la fase de reivindicación y para ello, Valentín González Formoso compromete todo su apoyo y el de la Diputación que preside. Lo dijo en el núcleo padernés de A Esperela en el transcurso del discurso de apertura de la tercera edición de la Feira do Branco Lexítimo.

Se trata de una cita vitivinícola, organizada por el Gobierno local, que preside Sergio Platas, que pone en valor una de las variedades de uva más singulares de la comarca de Betanzos, en la que se reúnen bodegueros, productores, hosteleros, asociaciones y vecinos alrededor del producto local, la gastronomía y la cultura del vino.

“Agradezo a invitación do alcalde para formar parte dunha feira que representa o orgullo dunha comarca que soubo recuperar unha parte da súa historia para convertela nunha oportunidade de futuro”, añadió Formoso, al tiempo que destacó que la producción de Branco Lexítimo supone un motor de generación económica y laboral.

Sergio Platas

“Esta feira é unha celebración da nosa identidade, da nosa historia, do noso patrimonio e sobre todo, do esforzo colectivo dun pobo que soubo preservar unha das súas maiores riquezas”, comentaba Platas en su intervención y destacó que “de xeito altruísta, a veciñanza nos cede completamente de balde as súas terras para que poidamos gozar deste festexo tan senlleiro.”

“Hoxe reunímonos arredor do Branco Lexítimo, unha variedade de uva que forma parte da alma de Paderne. Un viño que durante xeracións acompañou a vida das nosas familias, o traballo das nosas terras e os momentos máis importantes da nosa comunidade. Un viño que fala da nosa paisaxe, do noso clima, da sabedoría acumulada polos nosos viticultores e dunha forma de entender o territorio profundamente vencellada ás raíces”, apostilló.

La actriz y cómica Lucía Veiga, ganadora entre otros premios del emblemático Mestre Mateo, fue la encargada de cerrar el turno de intervenciones con un monólogo muy agradecido por el público. El acto contó con la presencia de numerosos visitantes entre los que se encontraban los alcaldes de Oleiros, Ángel García Seoane; Carral, José Luis Fernández Mouriño; Betanzos, María Barral; Miño, Manuel Vázquez Faraldo; Abegondo, José Antonio Santiso, o la diputada de Empleo, Rosa Ana García, entre otros.