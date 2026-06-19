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Paderne

Paderne acomete obras de mejora y conservación en la depuradora de Donín

Redacción
19/06/2026 11:20
Visita a las obras de la depuradora
Visita a las obras de la depuradora
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El Ayuntamiento de Paderne ha finalizado las obras de conservación y mejora de la depuradora de Donín, "unha instalación de gran relevancia para a potabilización da auga do sistema de abastecemento de San Xulián de Vigo", indica el Consistorio, y que da servicio a multitud de hogares.

Los trabajos, que supusieron una inversión de 14.611,49 euros, tenían como objetivo optimizar el funcionamiento y rendimiento de la instalación y consistieron en cambiar las tapas de hormigón por unas metálicas, instalar un vallado o renovar piezas en el repartidor, entre otros.

El alcalde, Sergio Platas, señala que “estas obras responden a unha necesidade real de mellora nunha instalación de especial relevancia para un dos servizos de primeira necesidade" y añadió que una de sus prioridades es "seguir implementando este tipo de melloras nas instalacións municipais".

Presentación del obradoiro

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