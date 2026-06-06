Paderne clausura sus actividades culturales y deportivas con más de 400 participantes

Más de 400 vecinos y vecinas tomaron parte en las 20 actividades impulsadas por el Ayuntamiento Cedida

Paderne celebró este viernes el acto de clausura de las actividades culturales y deportivas para adultos correspondientes al curso 2025-2026, poniendo el broche final a una programación que ha cosechado un notable éxito de participación.

A lo largo del año, más de 400 vecinos y vecinas tomaron parte en las 20 actividades impulsadas por el Ayuntamiento, una cifra que representa aproximadamente a una de cada seis personas empadronadas en el municipio. El programa tuvo como objetivo fomentar la vida social, cultural y saludable de la localidad a través de propuestas variadas dirigidas a diferentes perfiles e intereses.

La jornada de clausura sirvió también para poner en valor el trabajo realizado por los participantes durante el curso. Entre las actividades destacadas figuró una exposición con los trabajos elaborados por el alumnado de los talleres de labores de la parroquia de Paderne y de cestería de la parroquia de Vigo. Además, los integrantes del taller de labores quisieron agradecer la convivencia compartida durante estos meses entregando a sus compañeros y compañeras pequeños recuerdos elaborados artesanalmente.

El talento y la creatividad también estuvieron presentes en un desfile organizado por los participantes del taller de corte y confección, quienes mostraron al público las prendas diseñadas y confeccionadas a lo largo del curso.

La celebración contó asimismo con un apartado dedicado al entretenimiento, gracias a la participación del actor y humorista Avelino González, que puso la nota de humor a la jornada. La música y el baile llegaron de la mano del grupo de baile de Vilamorel y Velouzás, que ofreció una exhibición muy aplaudida por los asistentes.

La celebración contó asimismo con un apartado dedicado al entretenimiento Cedida

Durante su intervención, el alcalde de Paderne, Sergio Platas, agradeció a todos los participantes su implicación y compromiso con las actividades organizadas por el Ayuntamiento. “Sin vosotros, esto no tendría sentido”, señaló el regidor, quien destacó el valor de este tipo de iniciativas para fortalecer la convivencia y la vida comunitaria.

“Ver a más de 400 personas implicadas activamente en estas propuestas demuestra que los vecinos de Paderne queremos convivir y hacer comunidad. Por eso, desde el Concello seguiremos apostando por una oferta amplia y diversa que responda a vuestros intereses y contribuya a que nuestro municipio siga siendo un lugar vivo”, afirmó.

La jornada concluyó con una cena de convivencia que reunió a más de un centenar de personas, cerrando así un curso marcado por la participación, el aprendizaje y el fortalecimiento de los lazos sociales entre la ciudadanía.