Paderne rechaza el cambio del nomenclátor a San Pantaión: “Carece de xustificación”

Iglesia de San Pantaión das Viñas, en Paderne Cedida

El Gobierno de Paderne cuestiona el silencio de la Secretaría Xeral da Lingua, dependiente de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude pues, según denuncian sus responsables, no ha respondido a ninguna de las “alegacións presentadas pola afección no cambio de topónimos no municipio”, señalan desde la institución, que cuestiona varias de las modificaciones que afectan a Paderne.

Así, aseguran que “solicitouse a pasada semana manter San Pantaleón como nome oficial desta parroquia, no canto de San Pantaión”, que es lo que se propone desde la Xunta.

De la misma manera, el Ayuntamiento de Paderne también expresó su rechazo respecto a las nuevas denominaciones de O Porto y A Feira do Vintesete para referirse a lo que ahora se nombran como Porto de Abaixo y O Vintesete.

El alcalde, Sergio Platas, se mostró rotundo respecto a los cambios incidiendo en que “non podemos compartir parte das propostas de modificación de topónimos no concello de Paderne porque carecen de xustificación, xeran un profundo malestar na veciñanza e uns importantes inconvintes nas notificación aos domicilios da veciñanza”, alertó el mandatario municipal. l