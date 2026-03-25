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Paderne

Paderne aprueba en sesión extraordinaria la digitalización del inventario municipal de caminos

Además, se aprobó destinar 33.783,71 euros del Plan Único 2026 de la Diputación de A Coruña a la pavimentación de una vía en Souto

Redacción
25/03/2026 11:04
Ayuntamiento de Paderne
Ayuntamiento de Paderne
Cedida
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El Ayuntamiento de Paderne celebró este miércoles una sesión plenaria extraordinaria en la que la corporación municipal aprobó, con los votos a favor del grupo de gobierno y del Bloque Nacionalista Galego y la abstención del grupo popular y del concejal no adscrito, digitalizar el inventario municipal de caminos.

La empresa Compass Soluciones de Ingeniería y Arquitectura S.L.P. será la encargada de realizar el compendio, que incluirá los tramos de paso del municipio con el objetivo de actualizar su situación geográfica y solventar posibles dudas de propiedad.

Una vez puesta en marcha, se habilitará un plazo de un mes para que la vecindad pueda consultar el nuevo mapa y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Los horarios para dichas reclamaciones vecinales aún no están establecidos. Desde el ejecutivo informan que se pondrán a trabajar cuanto antes en esta cuestión para informar en la menor brevedad de tiempo posible.

Además, se acordó destinar 33.783,71 euros del Plan Único 2026 de la Diputación de A Coruña a la pavimentación de una vía en Souto.

Se ratificaron puntos que necesitaban una modificación en los proyectos, como la pavimentación y renovación del suministro de agua en Chantada, además de la instalación de una nueva EDAR en Paderne de Abaixo, la pavimentación de viales en Adragonte, el acondicionamiento de la Casa Consistorial, el nombramiento de la jueza de paz y la mejora de la carretera Bión-Vigo.

Finalmente, se acordó también por unanimidad el nombramiento de María Esther Grandal González como la jueza de paz de Paderne, quien ya figuraba en el cargo.

El alcalde, Sergio Platas, agradeció “el sentido de responsabilidad del concejal del Bloque Nacionalista Galego para contribuir a que el inventario municipal de caminos esté actualizado y digitalizado. Cabe destacar que esto es una aprobación inicial y que a partir de ahora estará abierto un plazo de alegaciones para que la vecindad pueda hacer las consultas que estime necesarias.”

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