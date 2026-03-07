Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Paderne

Paderne organiza unha excursión á Guarda e a Tui

Redacción
07/03/2026 15:18
Imaxe dunha saída a Samos organizada polo concello de Paderne
Imaxe dunha saída a Samos organizada polo concello de Paderne
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

A saída á Guarda e a Tui non é a primeira que organiza o Concello de Paderne, pois no pasado ano xa se levaron a cabo outras excursións por varias localizacións de Galicia. O éxito das anteriores leva ao goberno local a programar a do próximo sábado, 14 de marzo.

Trátase da primeira saída sociocultural do 2026 e visitaranse as poboacións da Guarda e Tui, incluíndo ao Monte de Santa Tegra, onde recibirán unha visita guiada.

Reportaje | Los celtas que conocieron los fenicios y dominaron los romanos

Más información

A Casa do Concello será o lugar de encontro e ás 08.30 horas comezará a aventura cara a provincia pontevedresa. Alí, as persoas participantes poderán pasear polas cidades, visitar os seus recunchos característicos e xantar nos seus mellores restaurantes.

A actividade está dirixida para a veciñanza empadroada en Paderne e o prezo de inscrición é de 35 euros. As prazas son limitadas, polo que é recomendable chamar ao 981 79 70 01 ou escribir ao enderezo electrónico cultura@concellodepaderne.como antes do vindeiro mércores, 11 de marzo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Óscar López tacha a Ayuso de "presidenta machista" y la acusa de liderar una "guerra cultural contra el feminismo"
Agencias
Imaxe dunha saída a Samos organizada polo concello de Paderne

Paderne organiza unha excursión á Guarda e a Tui
Redacción
Los galardonados con los premios "10 de Marzo" de CC.OO, el marinero superviviente del buque Vila de Pitanxo, Samuel Kwesi; la jueza, María Paz Filgueira y el sindicalista, Xosé Lamela, junto al conselleiro de Emprego, José Gonzalez; el delegado del gobierno, Pedro Blanco; la secretaria general de CC.OO en Galicia, Amelia Pérez y la periodista, Lara Graña

El superviviente del 'Villa de Pitanxo' denuncia que "nadie investiga lo que se hace en el mar"
EP
Meghan Markle, duquesa de Sussex

Netflix rompe con Meghan Markle
EFE