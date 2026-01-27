Julio Iglesias, ‘colgado’ de un tronco para anunciar el Entroido de Samede

Los vecinos instalaron este fin de semana el Policarpo, que anuncia el inminente inicio de las celebraciones Cedida

Hace un decenio, los vecinos de San Mamede, en San Xulián de Vigo (Paderne), sorprendieron a toda la comarca al recuperar el único carnaval tradicional que se conserva en As Mariñas. Lo consiguieron tras meses de investigación, constancia y compromiso, de la mano de los que lo vivieron siendo niños o veinteañeros, antes de su ‘volatilización’ en los 60. “Un exercicio que recomendamos a todos os que teñan a sorte de vivir na aldea”, explican los responsables del Entroido de Samede.

La instalación, en lo más alto del núcleo, del nombrado Policarpio, un ‘meco’ al que encaraman a un tronco de eucalipto de más de diez metros, acaba de marcar el inicio de las celebraciones en As Mariñas. Este muñeco, que algunos vinculan con un antiguo usurero de la comarca y al que este año han vestido de Julio Iglesias, es el encargado de anunciar la cita a todo el entorno de Betanzos. “Un berro silencioso na aldea: escoitade, aldeas veciñas”, reiteran desde San Mamede.

En la tarde del Domingo de Piñata, el día en que se concentran todos los actos, lo enterrarán entre risas y más unidos que nunca, orgullosos de sus raíces y de sus costumbres, porque están convencidos de que “sempre houbo mellor entroido en Samede que en ningún sitio” y mantener esa excelencia sigue siendo el desafío al que se enfrentan cada año desde su ‘reestreno’ en 2017.

El Policarpio, en los más alto del tronco, vestido de Julio Iglesias Cedida

Identidad

"Os que organizaban o Entroido de Samede eran os mozos que licenciaban aquel ano”, explica Emi Cagiao, responsable de la asociación encargada de dar continuidad a la tradición, que ahora comparten abuelos y nietos entre instrumentos musicales, muchos cantos, ilusión, amistad y alegría: “Non é só colgar o Policarpio”. Es unión y colaboración para “manter viva a nosa historia” y “non esquecer de onde vimos”; “é izar a nosa identidade”, comentan los vecinos de San Mamede.

Cagiao lo tiene claro: “Mentres haxa un meco mirando ao horizonte, haberá Entroido”.

El día 22 de febrero, cientos de visitantes se desplazarán hasta San Xulián de Vigo para asistir a un espectáculo único en As Mariñas.

Los actos comenzarán a mediodía, con el desfile de ‘bonitos’ y ‘vixigueiros ou contrarios’, que recorrerán aproximadamente un kilómetro, desde la capilla hasta el Campo da Festa de San Mamede.

Los ‘vixigueiros’ deben su denominación a que en sus manos, o colgadas, llevan ‘vixigas’ de vaca o de cerdo para hacer ruido, azuzar y hacer reír a quienes no vistan según la tradición y desviar su atención de los ‘bonitos’, que son los que bailan, los encargados de interpretar la muiñeira cruzada, que también consiguieron recuperar, e incluso llevarla al Luar de la TVG. “Para algúns dos nosos maiores, ese é o verdadeiro éxito, ir ao Luar”. No desplazarse a Cerdeña o a Bulgaria, como han hecho hace unas semanas para intervenir en el Surva, y compartir espacio con algunas de las máscaras más conocidas de Europa. Ni siquiera ir al FIMI de Portugal o al encuentro que citó en Santiago de Compostela a todos los carnavales de Galicia. “Eles queren saber como fixemos para ir ata o Luar, para estar con Gayoso”, insiste la máxima representante del colectivo, que reconoce sentir orgullo pero, sobre todo, una enorme satisfacción por conseguir volver a recuperar para todos ellos “algo que eles nunca pensaron que volvera”, y menos con la trascendencia que lo ha hecho, con los mismos elementos que hace sesenta años, incorporando apenas algunos cambios motivados por la realidad actual de aldeas como San Mamede.

Representaciones

Las representaciones, que abrirán los niños con su ‘muiñeiriña’, comenzarán a las 13.00 horas y, al acabar, en una carpa instalada para la ocasión, se desarrollará el Xantar de Entroido. En este caso es necesario estar inscrito y tener la comida abonada, en el 655 033 266 o en Taberna Beade, antes del día 17.

Después, en horario vespertino, sesión de humor desde las 16.30 con la irónica representación del entierro del Policarpio, y a las 17.30 horas, ‘foliada’ para todos, a la que se puede acudir con un instrumento para unirse a la celebración entre “vixigueiros, farándulos, bonitos y carolos”, algunas de las estrellas de una cita que han dado a conocer en casi toda Europa.

En cualquier caso, los organizadores consideran que el Entroido de Samede debería tener consideración de “interés cultural”, pero “non turístico” para “cuidalo e mimalo para protexelo e defendelo como patrimonio que é”, dice Cagiao.