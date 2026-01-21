Mi cuenta

Paderne

La Xunta aporta 30.000 euros a la recuperación del antiguo Lavadero de Sas, en Paderne

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
21/01/2026 18:17
Belén do Campo supervisó las obras acompañada por el alcalde, Sergio Platas
Belén do Campo supervisó las obras acompañada por el alcalde, Sergio Platas
Cedida
La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y la directora territorial de la Consellería de Medio Ambiente, Pilar Arias, visitaron Paderne para supervisar el resultado de las obras de “mellora do lavadoiro de Sas”. Unas actuaciones realizadas en virtud de una aportación de 30.000 euros de la “orde de conservación, recuperación e rehabilitación o patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na rede de reservas da biosfera” que contemplaron la restauración de la fuente y el lavadero, con la intención de de mellorar o estado xeral do espazo e garantir tanto a súa estabilidade estrutural como as condicións de seguridade”, detalló la Xunta. 

La intervención permitió conservar todos los “elementos orixinais do conxunto, respectando a fonte e a súa contorna, ao tempo que se levou a cabo unha mellora integral das súas condicións de uso e conservación” y recuperar el lavadero como un espacio de valor patrimonial y social, mejorando su conservación y garantizando su mantenimiento a largo plazo para disfrute de todos los vecinos de Sas. Con esta orden, Mariñas Coruñesas actuó en Paderne, Bergondo, Carral, Arteixo, Oleiros, Miño y Oza-Cesuras.

