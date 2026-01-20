Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Paderne

El Entroido de Samede representa a España en el Festival Internacional de Surva, en Bulgaria

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
20/01/2026 15:16
Representantes del Entroido de Samede, en Pernik
Representantes del Entroido de Samede, en Pernik
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Asociación CRD Entroido de Samede, con los ourensanos de Las Bonitas de Sande, representaron a España en el XXXII Festival Internacional de Xogos de Máscaras Surva que ce celebra cada año en Pernik, Bulgaria. Uno de los eventos más importantes de sus características en Europa. 

“A viaxe a Bulgaria representa un fito histórico para a nosa asociación e para a propia aldea de San Mamed”, indica Emi Cagiao en nombre del colectivo, que realizó un esfuerzo importante “para promover e mostrar a nosa cultura e tradicións locais nun foro internacional de primeiro nivel, intercambiando experiencias con grupos de toda Europa”. 

En Pernik demostraron que el valor del patrimonio inmaterial transciende el tamaño y los recursos y por eso “estamos profundamente orgullosos de representar ao noso pobo nun escenario tan importante como Surva”, añadió Cagiao. 

Samede, el único Entroido tradicional de As Mariñas, uno de 17 en Compostela

Más información

“Esta viaxe simboliza que cando hai entusiasmo e compromiso comunitario, non hai obstáculos” y “traer o noso Entroido e tradicións a Bulgaria non só nos enriquece, senón que tamén coloca a nosa pequena pero marabillosa comunidade no mapa” a pesar de las complicaciones, pues resultó todo “un desafío loxístico e financeiro, pero compartir e mostrar o noso patrimonio con miles de persoas fixo que todo pagase a pena”, expuso la portavoz del Entroido de Samede. 

El Festival Surva, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, reúne a miles de asistentes de decenas de países, creando un escenario vibrante de diversidad donde las mascaradas y los rituales de estío ocupan un espacio central, siendo la cita de invierno más importante del continente, una muestra única de siete decenios de historia que sumerge a asistentes y visitantes en las antiguas costumbres del este de Europa. 

La Asociación Entroido de Samede expresó su agradecimiento por el respaldo de todos los vecinos y empresas de su aldea de Vigo, “cuxas contribucións fixeron posible este soño” y su confianza en que “esta experiencia sirva para dar a coñecer a nosa tradición e inspirar a outras pequenas comunidades a preservar e promover o seu patrimonio cultural con orgullo e determinación”, dijo Emi Cagiao.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El supermercado Veritas que abrirá en Juan Flórez

De Marineda City al centro de A Coruña: el supermercado que abrirá este 29 de enero en la ciudad
Noela Rey Méndez
Accidente de tren en Adamuz

Pablo, el joven maquinista que acababa de volver a su Alcorcón natal y falleció en Adamuz
EFE
Accidente de tren en Adamuz

Los forenses finalizan las autopsias de 38 cuerpos recibidos tras el accidente en Adamuz
EP
Grifo echando agua

Corte de agua en Arteixo por mejoras en la red
Redacción