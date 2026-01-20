El Entroido de Samede representa a España en el Festival Internacional de Surva, en Bulgaria
La Asociación CRD Entroido de Samede, con los ourensanos de Las Bonitas de Sande, representaron a España en el XXXII Festival Internacional de Xogos de Máscaras Surva que ce celebra cada año en Pernik, Bulgaria. Uno de los eventos más importantes de sus características en Europa.
“A viaxe a Bulgaria representa un fito histórico para a nosa asociación e para a propia aldea de San Mamed”, indica Emi Cagiao en nombre del colectivo, que realizó un esfuerzo importante “para promover e mostrar a nosa cultura e tradicións locais nun foro internacional de primeiro nivel, intercambiando experiencias con grupos de toda Europa”.
En Pernik demostraron que el valor del patrimonio inmaterial transciende el tamaño y los recursos y por eso “estamos profundamente orgullosos de representar ao noso pobo nun escenario tan importante como Surva”, añadió Cagiao.
“Esta viaxe simboliza que cando hai entusiasmo e compromiso comunitario, non hai obstáculos” y “traer o noso Entroido e tradicións a Bulgaria non só nos enriquece, senón que tamén coloca a nosa pequena pero marabillosa comunidade no mapa” a pesar de las complicaciones, pues resultó todo “un desafío loxístico e financeiro, pero compartir e mostrar o noso patrimonio con miles de persoas fixo que todo pagase a pena”, expuso la portavoz del Entroido de Samede.
El Festival Surva, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, reúne a miles de asistentes de decenas de países, creando un escenario vibrante de diversidad donde las mascaradas y los rituales de estío ocupan un espacio central, siendo la cita de invierno más importante del continente, una muestra única de siete decenios de historia que sumerge a asistentes y visitantes en las antiguas costumbres del este de Europa.
La Asociación Entroido de Samede expresó su agradecimiento por el respaldo de todos los vecinos y empresas de su aldea de Vigo, “cuxas contribucións fixeron posible este soño” y su confianza en que “esta experiencia sirva para dar a coñecer a nosa tradición e inspirar a outras pequenas comunidades a preservar e promover o seu patrimonio cultural con orgullo e determinación”, dijo Emi Cagiao.