Regresan a Paderne los talleres de ‘Cocina divertida’ para aprender los beneficios de una buena alimentación

Uno de los talleres de 'Cocina Divertida' Cedida

El Ayuntamiento de Paderne continúa su apuesta por promover hábitos saludables, fomentar la socialización entre el vecindario, tanto pequeñas como mayores, y en este caso con ‘Cocina divertida’, unos talleres para aprender los beneficios de una buena alimentación, las propiedades de los productos de proximidad así como distintas técnicas gastronómicas para conseguir elaboraciones propias.

Están destinados a escolares empadronados en el Ayuntamiento de 6 a 16 años y habrá dos turnos: el grupo 1, para los jóvenes de 6 a 10 años, y el grupo 2, de 11 a 16 años. Se impartirán en el Local Social de Quintas los sábados 24 y 31 de enero, y los 7 y 14 de febrero.

Los horarios serán de 10:30 a 12:00 horas para el grupo 1 y de 12:15 a 13:45 horas para lo según grupo. Las niñas y niños serán admitidos por rigurosa orden de inscripción. Se puede hacer efectiva tanto en la sede electrónica como en las oficinas administrativas del Ayuntamiento de Paderne. El plazo ya está abierto.

El alcalde, Sergio Platas, afirmó que “estos talleres, además de estar impartidos por personal cualificado, son muy importantes a la hora de fomentar hábitos de vida saludables y dotar de herramientas gastronómicas a las nuevas generaciones. Cada vez que los organizamos hay un elevadísimo índice de participación y la verdad es que nos produce mucha satisfacción ver a los jóvenes a pasarlo bien haciendo platos de verdadero concurso.”