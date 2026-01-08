Paderne impulsa unha campaña de sensibilización ambiental con cinco obradoiros para a veciñanza
O Concello de Paderne impulsa unha campaña de sensibilización ambiental coa organización de cinco obradoiros para a veciñanza.
Todos se desenvolverán no casa consistorial e o primeiro será o vindeiro sábado 24 de xaneiro ás 10.00 horas, no que se disertará sobre árbores froiteiras de óso, con sesión teórica e práctica sobre abono, poda e multiplicación.
O sábado 21 de febreiro, tamén no consistorio ás 10.00 horas, quenda do de árbores froiteiras de semente e kiwi, tamén con sesións teórica e práctica.
O de construción de trampas para a captura da vespa velutina, con sesións teórica e práctica, será o venres 6 de febreiro e o venres 13 de marzo, ás 20.00 horas no Concello de Paderne.
O 21 de marzo, ás 10.00 horas no consistorio, o de cítricos e aguacate, e o 11 de abril ás 10.00 horas organizarase o de iniciación á apicultura.
Para poder asistir a todos eles é necesario inscribirse previamente, formalizándose nas oficinas administrativas do Concello de Paderne.
Desde o equipo de Goberno animan á veciñanza a asistir “a estes talleres, no que participarán expertos nas temáticas que protagonizan cada sesión e que dotará de coñecementos e habilidades prácticas para tarefas que non son tan habituais.”