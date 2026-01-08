Mi cuenta

El Ideal Gallego

Paderne

Alumnos de la UNED Senior celebran un encuentro cultural en Paderne

Redacción
08/01/2026 10:32
Alumnos de la UNED Senior de Paderne
Alumnos de la UNED Senior de Paderne
Cedida
La UNED Sénior de A Coruña reanudó el curso en Paderne tras las vacaciones navideñas con un encuentro cultural al que, además de los alumnos, asistieron el  alcalde, Sergio Platas, y la edil María Luisa Abrodos.

Unos cien mayores participaron en esta jornada de convivencia, que combinó actividades culturales y sociales, y se completó con música en directo, cantos populares y la entrega de diplomas del curso anterior, indica el Gobierno de Paderne.

El acto estuvo coordinado por el responsable da UNED Sénior de A Coruña, Luis Ángel Rodríguez Patiño, y de la entrega de los distintivos se encargaron el alcalde y la responsable de Servicios Sociales.

Las actividades se cerraron con actuaciones musicales, con gaitas, acordeones y otros instrumentos, dirigidas por el tutor de música, Francisco Cupeiro.

