Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Paderne

Los Reyes se adelantan en Paderne

Redacción
04/01/2026 19:07
Una de las carrozas en la cabalgata de Paderne
Los Reyes en una carroza por Paderne
CEDIDA
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Melchor, Gaspar y Baltasar fueron 'madrugadores' en Paderne y recorrieron el municipio este domingo desde las 12.00 horas, con salida en el Ayuntamiento y paso por los lugares de O Telleiro, Obre, Cruceiro, Quintas, Velón, Loibo, Currás, San Mamede, Vilamourel, Vigo, Esperela, Picota, Areas, Ourovello, Velouzás, Condós, Tercio, Sás, Chantada, Viñas y Souto.

Al finalizar tuvo lugar una recepción real con fiesta infantil en O Telleiro, donde los más pequeños pudieron trasladar a los Magos sus peticiones de última hora para la gran noche de mañana, lunes.

Cabalgata de Paderne
Cabalgata de Paderne
CEDIDA
Casa en Os Campóns

Las casas navideñas más espectaculares del área metropolitana

Más información
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Cartel de Gatocan

Coirós busca a la perrita Nebi
Redacción
Delcy Rodriguez

El Ejército venezolano dice asegurar "la continuidad constitucional" con Delcy como presidenta
EP
Colas en los supermercados de Caracas tras el arresto de Maduro

Caracas amanece con las calles vacías y filas en supermercados tras la captura de Maduro
EFE
Vecinos desalojados del 49 de la avenida de Oza

Evacúan un edificio de la avenida de Oza por un incendio en un cuadro eléctrico
Óscar Ulla