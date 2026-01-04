Los Reyes se adelantan en Paderne

Los Reyes en una carroza por Paderne CEDIDA

Melchor, Gaspar y Baltasar fueron 'madrugadores' en Paderne y recorrieron el municipio este domingo desde las 12.00 horas, con salida en el Ayuntamiento y paso por los lugares de O Telleiro, Obre, Cruceiro, Quintas, Velón, Loibo, Currás, San Mamede, Vilamourel, Vigo, Esperela, Picota, Areas, Ourovello, Velouzás, Condós, Tercio, Sás, Chantada, Viñas y Souto.

Al finalizar tuvo lugar una recepción real con fiesta infantil en O Telleiro, donde los más pequeños pudieron trasladar a los Magos sus peticiones de última hora para la gran noche de mañana, lunes.

Cabalgata de Paderne CEDIDA