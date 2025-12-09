¡La que han montado en O Casal! Así es la iluminación que está revolucionando Adragonte, en Paderne

Vista de la aldea de O Casal, en Santiago de Adragonte Cedida

Unos 200 asistentes en el acto de inauguración y, al día siguiente, colas de coches para ver la extraordinaria iluminación de O Casal, en Santiago de Adragonte, en Paderne.

Lo cierto es que esta ornamentación, casera en más de un 95%, es una de las más sorprendentes de toda el área de A Coruña. Los vecinos, que empezaron "con unos árboles, casi de cachondeo", se han volcado con una iniciativa que está revolucionando la aldea y que demuestra que también el rural, y no solo las ciudades más conocidas y visitadas, tiene mucho qué aportar a la Navidad.

En O Casal, donde son menos de una veintena de casas, "todo vale", desde "esqueletos de paraguas" a "toneles y carretillas", pasando por un "tendal al revés" convertido en simpático tiovivo, que es una de las novedades de este 2025.

"Lo reutilizamos absolutamente todo", comenta uno de los residentes, que reconoce que del "cachondeo" inicial han pasado a encargar más de 400 metros de bombillas y contagiar su espíritu a todo Adragonte. Un espíritu 'revolucionario' que crece en aldeas de toda Galicia.