Paderne

Paderne abre el plazo de inscripción en las aulas y en el campamento de Navidad

El plazo de inscripción para ambas actividades finalizará el 5 de diciembre

Redacción
18/11/2025 19:40

El Ayuntamiento de Paderne viene de aprobar las bases reguladoras de las Aulas de Conciliación de Navidad 2025 y del Campamento de Navidad 2025, ambos servicios destinados a facilitar la conciliación familiar, laboral y personal durante el tiempo de ocio, al tiempo que ofrece a las niñas y niños del municipio espacios educativos, de recreación e igualitarios. 

Las Aulas de Navidad están dirigidas a menores nacido entre 2021 y los 8 años de edad, preferentemente empadronados en Paderne. Para el Campamento de Navidad, la edad serán menores de 9 a 14 años de edad. 

Criterios de selección

En caso de que el número de solicitudes supere las plazas disponibles, se aplicarán criterios como: Rentas familiares inferiores a 3 veces el IPREM; familias monoparentales; mujeres víctimas de violencia de género; desempleo de larga duración; familias numerosas o en situación de cuidados y situación laboral activa de ambos progenitores. Si continúa habiendo más demanda que oferta, se efectuará un sorteo público, estableciendo una lista de espera. 

Fechas, horarios y actividades

Las Aulas se desarrollarán en el Centro de Mayores, aula de informática, biblioteca y parque anexo al Ayuntamiento, de 22 de diciembre a 2 de enero, excluyendo los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. Habrá dos turnos y el horario será de 8:00 a 15:00 horas, con entradas y salidas flexibles: 

  •  Primer turno: 22, 23 y 26 de diciembre
  •  Segundo turno: 29 y 30 de diciembre y 2 de enero

El Campamento de Navidad se celebrará desde el 22 de diciembre hasta el 2 de enero, exceptuando los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero) en horario de 8:00 a 15:00 horas. La entrada será flexible entre las 8:00 y las 9:00 horas y la salida también lo será, entre las 14:00 y las 15:00 horas. 

El plazo de inscripción será hasta el 5 de diciembre de 2025, y deberá presentarse la documentación exigida —solicitud, DNI, tarjeta sanitaria, informes o certificados cuando proceda, y acreditación de criterios— preferiblemente a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento. 

El listado provisional se publicará en el tablero de anuncios de la sede electrónica. Las personas solicitantes dispondrán de 2 días hábiles para presentar alegatos. El listado definitivo se publicará la semana de 8 de diciembre .

