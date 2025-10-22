El alcalde de Paderne registra una reclamación en el centro de salud: “Estamos xogando coa vida de máis de 2.500 persoas”

Centro de Salud de Paderne Cedida

El alcalde y la edil de Servicios Sociales de Paderne, Sergio Platas y Marisa Abrodos, atendiendo a las numerosas demandas vecinales, registraron una reclamación en el centro de salud del municipio ante la existencia de listas de espera de más de 15 días y la tardanza en renovar recetas de más de 10.

“Estamos xogando coa vida de máis de 2.500 persoas”, apuntó Platas, que insistió en que “temos que solucionar isto, e mellor hoxe que maña”.