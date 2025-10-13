Vehículo para el SAF de Paderne donado por la Diputación de A Coruña

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, visitó este lunes el Ayuntamiento de Paderne, donde fue recibido por el alcalde Sergio Platas y los miembros del gobierno municipal. En la visita participó también la diputada de Política Social, Mar García Vidal.

Durante el acto, el presidente hizo entrega de un vehículo destinado al Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que permitirá mejorar la atención a las personas mayores y dependientes del municipio y facilitar el trabajo de las profesionales que prestan el servicio.

“Las trabajadoras del SAF son una pieza esencial de la red pública de cuidados. Con su esfuerzo, hacen posible que muchas personas mayores puedan seguir viviendo en sus casas, en su entorno, con dignidad y atención personalizada. Desde la Diputación queremos que ese trabajo se haga en mejores condiciones, y por eso pusimos en marcha esta línea de ayudas para dotar a los ayuntamientos de vehículos propios”, destacó Formoso.

Con este, son ya veinte los ayuntamientos de la provincia que disponen de un vehículo para desplazamientos del SAF financiado por la Diputación. En concreto, cuentan con este recurso As Pontes, As Somozas, Aranga, Carnota, Irixoa, Mañón, Ortigueira, Outes, Tordoia, Oza-Cesuras, Cabanas, A Baña, Mesía, Dodro, Coirós, Boimorto, Paderne, Dumbría, Santiso y Toques.

La Diputación de A Coruña destina este año 8,7 millones de euros a la financiación de los servicios sociales municipales. En el caso de Paderne, la inversión asciende a 68.000 euros, que permiten la contratación de dos personas —una administrativa y un técnico de servicios sociales— y la financiación de 2.000 horas de atención en el SAF, de un total de cerca de 400.000 horas en toda la provincia.

Formoso subrayó que “la Diputación es hoy la principal aliada de los ayuntamientos en la prestación de los servicios sociales. Mientras otras administraciones recortan servicios, nosotros reforzamos la atención directa, especialmente en el rural, donde la población está más dispersa y las necesidades son más complejas”.

Por su parte, la diputada de Política Social, Mar García Vidal, recordó que esta línea de ayudas nació de las reuniones que el presidente y ella misma mantuvieron con trabajadoras del SAF en distintas comarcas de la provincia, en las que se puso de manifiesto a necesidad de vehículos municipales para los desplazamientos.

La Diputación de A Coruña reinventa la atención a mayores: viviendas con jardín, mascotas y abiertas a la población Más información

“Muchas cuidadoras tenían que usar su propio coche para atender a los usuarios, asumiendo costes y riesgos personales. Ahora, gracias a esta medida, pueden realizar su trabajo con más seguridad y menos carga económica, lo que también repercute en la calidad del servicio que se presta a las personas usuarias”, explicó García Vidal.

El alcalde de Paderne, Sergio Platas, agradeció el apoyo de la Diputación y destacó que “este vehículo va a ser muy útil para el equipo de Servicios Sociales y para seguir ofreciendo una atención de proximidad y calidad. La colaboración con la Diputación es fundamental para un ayuntamiento pequeño como Paderne, que quiere seguir mejorando el bienestar de su vecindario”.

Durante la visita, Formoso también destacó la inversión histórica del Plan Único (POS+2025), que este año alcanza los 138 millones de euros, la mayor cifra desde su creación. Gracias a este programa, el Ayuntamiento de Paderne recibe este año 801.391 euros, que se destinan tanto la obras de infraestructuras como al mantenimiento de servicios públicos esenciales.

El presidente recordó que, en los últimos diez años, la Diputación de A Coruña invirtió en Paderne 8,7 millones de euros, de los cuales 4,3 millones corresponden al Plan Único, que permitieron financiar 34 obras municipales y múltiples servicios de interés general.

Formoso y el alcalde visitaron también la nueva red de saneamiento del lugar de O Cruceiro, recientemente finalizada con una inversión de 115.000 euros, que dota de este servicio básico a la zona y mejora la calidad de vida del vecindario. El alcalde explicó que próximamente acometerán otra obra de saneamiento en Vilamourel. “El saneamiento y el abastecimiento de agua son obras que no se ven, pero que son fundamentales en el día a día de la gente que vive que en el rural. No hay progreso si no garantizamos los servicios básico, y en ese aspecto el Plan Único es fundamental”, afirmó el presidente provincial.