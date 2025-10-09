El gobierno de Paderne mueve ficha ante el déficit del servicio médico en el Centro de Salud

Centro de Salud de Paderne Cedida

El gobierno local de Paderne mueve ficha ante las deficiencias detectadas en el Centro de Salud de la localidad. Son muchas las vecinas y los vecinos que trasladaron la inquietud al alcalde, Sergio Platas, quien ante esta problemática decidió solicitar una reunión con el Jefe de Servicio de Miño, Francisco Freixeiro, y con la coordinadora de Enfermería de Atención Primaria de Paderne, Carmen Rodríguez-Tubío.

Dicha reunión se celebró el miércoles 8 de octubre para tratar los puntos que generan más preocupación: que se cubran los puestos vacantes, la estabilización del personal y agilizar las listas de espera.

La realidad es que actualmente solo pasa consulta un profesional en horario de mañana. Tan solo un doctor para más de 2.500 habitantes y actualmente sin consulta pediátrica, por lo que las familias tienen que desplazarse a los centros más próximos, que son Miño o Betanzos, lo que genera no solo incomodidad, también un riesgo de saturación en ambos servicios. Vinculado a esto, se pide también la estabilización del personal, dado que la situación de la segunda plaza de doctor (actualmente de baja) está en el aire por el momento.

Por otro lado, la temporalidad de las citas es insuficiente. Muchas vecinas y vecinos le han trasladado al alcalde, Sergio Platas, que el plazo es de 15 días incluidas las urgencias. Además, se pide que las y los pacientes puedan tener la posibilidad de realizar pruebas de espirometría y retinopatía, que actualmente se ofrecen en Miño, con mayor agilidad.

Sergio Platas, alcalde de la localidad, manifestó “la preocupación de muchas vecinas y vecinos ante un servicio deficitario, con grandes carencias no solo de personal sino también de recursos. Este es un ámbito muy sensible y en el que no vale la inacción; está en juego el bienestar de las personas y llegaremos hasta donde haga falta para seguir reivindicando que se les reconozca ese derecho”, aseguró.