Fachada del Ayuntamiento de Oza Cesurasn NDS

Los robos continúan en el área metropolitana y este sábado, día 21, le tocó el turno a una vivienda en el lugar de A Casa Queimada, en Oza dos Ríos (Oza-Cesuras), donde los ladrones entraron con los dueños en el interior.

El suceso tuvo lugar en torno a las 21.00 horas y los propietarios de la casa no se dieron cuenta de la intromisión hasta que los delincuentes se habían ido. El botín que se llevaron constaba de joyas y dinero en efectivo, explican fuentes cercanas.

Para acceder al inmueble e inspeccionarlo en busca de objetos de valor, los asaltantes rompieron un cristal.

Oleada de asaltos

Desde hace unas semanas, una oleada de asaltos inquieta a los vecinos y empresarios del área metropolitana de A Coruña. Hace pocos días tres encapuchados entraron en una estación de servicio del núcleo de Quintán, en Cecebre (Cambre), mientras que también hubo robos en un bar de Orto (Abegondo), naves de Sigrás (Cambre) y diversas empresas del polígono de Bergondo, entre ellas otra gasolinera.

La Guardia Civil se encuentra en plena investigación de estos hechos.

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