Belén do Campo destaca en Oza Cesuras el apoyo del Gobierno autonómico a la artesanía local

Carolina Cabrero muestra sus piezas a Belén do Campo y Pablo González Cacheiro XUNTA

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este sábado en Carraceda con el alcalde de Oza Cesuras, Pablo González Cacheiro, el Taller Viola, dirigido por Carolina Cabrero, que transforma flores y plantas naturales en piezas decorativas.

Cabrero es una de las beneficiarias de las ayudas que concede la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración para la promoción da artesanía gallega y el fomento de su comercialización.

"En concreto, Taller Viola recibiu preto de 4.000 euros na convocatoria de 2026 e unha contía similar na edición de 2025, uns apoios que lle permiten impulsar o seu proxecto artesanal e favorecer a promoción e venda das súas creacións mediante a participación en feiras e outros eventos", destacó Belén do Campo, quien mencionó que la artesana de Oza estuvo este año en ferias de Vitoria, Pamplona, Palencia, Viveiro y la Feria de Artesanía de Navidad de Bilbao.

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