Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oza Cesuras

Belén do Campo destaca en Oza Cesuras el apoyo del Gobierno autonómico a la artesanía local

Visitó el Taller Viola de Carolina Cabrero

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/11/2026 18:52
Carolina Cabrero muestra sus piezas a Belén do Campo y Pablo González Cacheiro
Carolina Cabrero muestra sus piezas a Belén do Campo y Pablo González Cacheiro
XUNTA
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este sábado en Carraceda con el alcalde de Oza Cesuras, Pablo González Cacheiro, el Taller Viola, dirigido por Carolina Cabrero, que transforma flores y plantas naturales en piezas decorativas.

Cabrero es una de las beneficiarias de las ayudas que concede la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración para la promoción da artesanía gallega y el fomento de su comercialización.

"En concreto, Taller Viola recibiu preto de 4.000 euros na convocatoria de 2026 e unha contía similar na edición de 2025, uns apoios que lle permiten impulsar o seu proxecto artesanal e favorecer a promoción e venda das súas creacións mediante a participación en feiras e outros eventos", destacó Belén do Campo, quien mencionó que la artesana de Oza estuvo este año en ferias de Vitoria, Pamplona, Palencia, Viveiro y la Feria de Artesanía de Navidad de Bilbao.

'Choiva', a instalación de Belategui Regueiro

Unha firma téxtil de Cambre, finalista dos Premios Artesanía de Galicia 2026

Más información
Diego López y Verónica Alfonso, de A Lareira Studio

Nace A Lareira Studio, un oasis de calma y creatividad en el corazón de Cesuras

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Carolina Cabrero muestra sus piezas a Belén do Campo y Pablo González Cacheiro

Belén do Campo destaca en Oza Cesuras el apoyo del Gobierno autonómico a la artesanía local
Redacción
El ideal gallego

Sada licita por más de medio millón el contrato del Servicio de Atención Temprana
Redacción
CoruuñART

El mundo de la cultura a debate en el Fórum de la mano de CoruñART
Abel Peña
Feijóo participa en un mitin de precampaña, este sábado, en la Feria de Valladolid

Feijóo advierte al PSOE de que "si han robado el dinero" de la seguridad de los trenes "entrarán en la cárcel"
OTR Press