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Oza Cesuras

La Diputación destinará cerca de un millón de euros a renovar carreteras en Oza Cesuras

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
13/10/2026 12:26
Tramo de la DP-0106
Tramo de la DP-0106
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La Diputación Provincial acaba de sacar a licitación dos obras de mejora de carreteras en Oza Cesuras por un importe de 937.019,41 euros, unas actuaciones que permitirán renovar el pavimento de algo más de nueve kilómetros en las vías DP-3203 y DP-0106. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 3 de noviembre.

La primera intervención consiste en el refuerzo de la DP-3203 entre los puntos kilométricos 8,400 y 12,500, un tramo de 4,1 kilómetros, con un presupuesto de licitación de 405.170,35 euros. El proyecto incluye también el saneamiento puntual de las zonas deterioradas y la extensión de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente.

La segunda actuación corresponde a la DP-0106, de San Vicente de Vigo a Oza dos Ríos, entre los puntos 3,230 y 8,200. Esta intervención abarca cerca de cinco kilómetros y cuenta con un presupuesto de 531.849,06 euros.

"Neste caso, ademais da reparación das zonas con afundimentos e da aplicación dunha nova capa de asfalto de cinco centímetros de espesor, realizaranse traballos de limpeza e apertura de cunetas, roza de noiros, limpeza de elementos de drenaxe e poda das árbores que poidan supoñer un risco para a circulación. Tamén se renovará a sinalización horizontal e adaptaranse as tapas dos pozos de rexistro e dos sumidoiros á nova altura do pavimento", puntualiza la Diputación.

Diego López y Verónica Alfonso, de A Lareira Studio

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