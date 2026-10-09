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Oza Cesuras

Los Constantes: “Cesuras crece, pero falta semilla musical y sitios para tocar en la comarca”

El grupo toca este domingo en las fiestas locales

Noelia Díaz
Noelia Díaz
09/10/2026 20:32
La banda y su mánager (sentado), en el centro urbano de Cesuras
La banda y su mánager (sentado), en el centro urbano de Cesuras
LOS CONSTANTES
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Hace dos años volvieron a reunirse para tocar “por afición” pero poco a poco sumaron conciertos y están a punto de lanzar un disco. Los Constantes –en honor a su mánager, el ilustre Constante Manuel Vázquez– son Roberto Parada ‘Polilla’ (voz y guitarra), Óscar Ríos ‘Che’ (guitarra), Miguel Porto ‘Micky’ (batería) y Rodrigo Martínez ‘Io’ (bajo), y actúan este domingo, día 11, en las fiestas de Cesuras. 

¿Cuál es el origen del grupo? 

Siempre contamos una historia ficticia. En los 90 éramos cuatro jóvenes conflictivos y una noche entramos a robar en el bar de Constante, pero nos pilló y para no llamar a la Policía nos metió en el mundo de la música y nos obligó a tocar.

Y ahora lo tienen de mánager. 

Efectivamente (risas). Teníamos un grupo en su momento pero tuvimos un parón largo y hace dos años lo recuperamos. Le cambiamos el nombre y ahora estamos a punto de sacar un disco con diez canciones. Aunque en los conciertos que damos en fiestas y bares el grueso son versiones de rock español. 

¿Se enmarcan en ese estilo? 

El nuestro es un rock más psicodélico, a veces medio instrumental. Más potente. Tocan este domingo en las fiestas de San Mamed, patrón de Cesuras. 

Cartel de las fiestas de Cesuras 2026
Cartel de las fiestas de Cesuras 2026
CEDIDA

¿Cómo valoran el papel de esas comisiones que mantienen vivo el rural? 

Tiene mucho mérito, han metido a tres bandas locales, hacen una fiesta infantil... son unas fiestas para todos, se agradece. Se conocen desde la infancia y adolescencia y algunos se instalaron hace poco en Cesuras. 

¿Cómo encuentran el pueblo? 

Es una zona muy tranquila, muy rural, pero está muy cerca de Coruña con la autovía. Nosotros acabamos comprando aquí porque somos de aquí, pero también ha venido mucha gente que no tenía relación. Sobra un poco de eucalipto, eso sí. 

¿Faltan locales para tocar?

La hostelería es la que nos puede dar cabida y es un sector que está muy mal en la comarca, todo depende de Betanzos, que por lo menos tiene el Lanzós. La población crece, pero falta semilla musical y sitios para que los grupos puedan tocar y darse a conocer.

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