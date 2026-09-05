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Oza Cesuras

Inauguran un acceso peatonal bajo la línea férrea en el casco urbano de Oza

La infraestructura incrementa la seguridad vial en la AC-840 

Fran Moar
Fran Moar
05/09/2026 16:52
Vecinos de Oza durante la inauguración del acceso
Vecinos de Oza durante la inauguración del acceso
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La Xunta inauguró una infraestructura que mejora la seguridad vial, en la AC-840, que incluye una senda paralela a la carretera y un acceso peatonal bajo la vía férrea en el casco urbano de Oza. La conselleira de Vivenda, María M. Allegue, y el alcalde de Oza Cesuras, Pablo González Cacheiro, visitaron la actuación en la que se invirtieron 1,2 millones de euros. Allegue destacó que la senda y el paso inferior, de uso compartido para peatones y ciclistas, dan respuesta a una demanda histórica de los vecinos. Enmarcó la intervenión en el compromiso de la administración autonómica con la seguridad viaria que incluye, además de sumar nuevos kilómetros en viarios de altas prestaciones y mantener la red viaria, la seguridad de los colectivos más vulnerables en las carreteras.

Según fuentes autonómicas, las actuaciones permitirán mejorar la movilidad y la seguridad de los vecinos en este núcleo municipal, ya que conectan con servicios públicos como el colegio, la casa consistorial o el pabellón de deportes, de modo que se facilitarán los desplazamientos de los vecinos con un recorrido cómodo y seguro.

Estructura de hormigón

Las mismas fuentes añaden que el paso inferior es una gran estructura de hormigón de 22 metros de longitud y un ancho de cinco que conecta con los itinerarios y aceras ya existentes en el entorno. Por otra parte, la senda paralela y la vía del tren cuenta con 124 metros de longitud. Las actuaciones se completaron con trabajos de acondicionamiento de la zona, nueva iluminación a lo largo del tramo, recogida de pluviales, elementos de protección y una barandilla. La intervención permite también reordenar mejor el espacio público del entorno.

La conselleira destacó estas inversiones "que permiten mellorar a calidade de vida das persoas, favorecen unha maior accesibilidade e reforzan a cohesión territorial".

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